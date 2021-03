Bedreigde schrijfster boos op DENK om advertentie op Turkse site

Een online-advertentie van DENK is boven een artikel geplaatst waarin de Amsterdamse schrijfster Lale Gül voor "vijand van de islam" wordt uitgemaakt.

Gül reageert op Twitter verbolgen dat de advertentie, met daarin de foto van Kamerlid Tunahan Kuzu, boven het artikel van de Turkse onlinekrant Son Haber staat.

Dat Turkse media haar tot "vijand van de islam" bestempelen, is volgens Gül niks nieuws. Maar zij roept DENK op daar afstand van te nemen. "Dus je mening geven en daar een boek over schrijven is vijandschap?", vraagt zij zich daarbij hardop af.

In haar onlangs verschenen debuutroman 'Ik ga leven' is de 23-jarige Gül kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Wegens dat boek en optredens daarover in talkshows ontving de jonge schrijfster naar eigen zeggen veel kritiek via sociale netwerken.



Vrijheid van religie

Naar aanleiding van vragen vanuit de Amsterdamse gemeenteraad liet burgemeester Femke Halsema al weten dat de politie scherp het oog houdt op de veiligheid van de schrijfster. "Als er aanleiding voor is, zullen maatregelen worden getroffen", aldus Halsema. Zij heeft daar ook zelf contact over gehad met Gül.

Kuzu stuurde woensdag op Twitter een bericht aan Gül, waarin hij schrijft dat in Nederland vrijheid van religie geldt en het haar dus vrijstaat wel of niet te geloven. Hij zegt dat de advertentie ook in Nederland bij uiteenlopende nieuwsberichten verschijnt. "Dus wees gerust, niets persoonlijks."



Een woordvoerder van DENK zegt ook dat de partij "absoluut niets" te maken heeft met de advertentie boven het artikel. Volgens hem bepaalt een algoritme waar advertenties terechtkomen. De partij gaat kijken of de advertentie boven het artikel kan worden weggehaald.



Aangifte Van Doorn

Gul is wel vaker boos als ze zelf het mikpunt is van kritiek. Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn heeft begin maart aangifte gedaan tegen Gül nadat ze hem via Twitter aanspoorde een bericht over haar te verwijderen. "Liever verwijder je deze post over mij en anders heb je het op je geweten vuile hond", reageerde Gül.

De fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid (PvdE) had in een post op Facebook een interview van Gul in Het Parool gedeeld. Volgens Van Doorn heeft Gul met haar boek het leven van haar ouders verpest en verweet hij de media in Nederland "moslimhaters" op een voetstuk te plaatsen.

