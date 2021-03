Voorwaardelijke boete voor racistische bedreiger van raadslid Van Doorn

Een 55-jarige inwoner van De Westereen is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke geldboete.

De verdachte had in januari vorig jaar het Haagse raadslid Arnoud van Doorn met de dood bedreigd.

"Ik komme jou gratis op de IS-manier jou help, of hoe jullie geitenverkrachters dat ook zeggen" en "Jouw tijd zit erop, je kan binnenkort 76 krijsende varkens bevredigen", schreef de verdachte.

Op de vraag van rechter Marja Noorman of de verdachte een afkeer heeft tegen moslims antwoordde hij ontkennend. "In die tijd was ik overal boos op". Hij werd naar eigen zeggen "getriggerd door alle dingen die maatschappelijk ontwrichtend waren".



Naast de uiterst racistische teksten had de man ook afbeeldingen van een zwaard en een pistool op Twitter geplaatst. Hij had ook gereageerd op berichtgeving over actiegroep Kick Out Zwarte Piet. De man kon zich daar naar eigen zeggen niets meer van herinneren. De rechter constateerde dat de berichten toch echt afkomstig waren van zijn account.

Zowel de rechter als de Officier van Justitie (OvJ) hielden er rekening mee dat de verdachte ruim een jaar geleden kampte met psychische problemen. Op voorstel van de OvJ hield de rechter het bij een geheel voorwaardelijke geldboete van 400 euro met een proeftijd van twee jaar.



Volgens de rechter hebben de bedreigingen veel impact gehad op de Haagse fractievoorzitter van de Partij van de Eenheid (PvdE). "Hij maakte zich zorgen om zijn familie". Volgens de verdachte zou het ten tijde van de bedreigingen slecht gaan met hem en kent hij het bedreigde raadslid niet. Ook zij hij veel hebben geblowd en heeft hij inmiddels hulp gezocht.

De verdachte beweert inmiddels ook minder actief te zijn op Twitter. "Het gaat nergens over, het was gewoon heel erg dom van mij", merkte hij op.

