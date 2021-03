Marokko: 9% meer export groenten en fruit naar EU

In de eerste 11 maanden van 2020 bedroeg de export van verse groenten en fruit uit Marokko naar de Europese Unie (EU) 1,4 miljoen ton.

Dat is een toename van 9% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Eurostat. In het laatste decennium is de Marokkaanse export van fruit, groenten, bloemen en levende planten (FEPEX) met 65% gestegen.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus presteerde de Marokkaanse agro, food en tuinbouw sector bijzonder goed.

De EU importeerde in 2020 meer dan 775.000 ton groenten uit Marokko, een stijging van 4% vergelen met 2019. Vooral de vraag naar Marokkaanse tomaten registreerde een flinke toename (+10%), gevolgd door sperziebonen (+ 5%).



In hetzelfde jaar importeerde de EU meer dan 610.000 ton fruit, 18% meer dan in 2019. Vooral watermeloen was populair (+44%), gevolgd door citrusvruchten en rood fruit zoals frambozen (+9%) en blauwe bessen (+32%).

De vraag naar Marokkaanse avocado's liep op naar 28.000 ton (+113%).

