Spanje weer open voor toeristen bij vaccinatiegraad van 40 procent

Spanje is van plan de toeristische sector te heropenen wanneer 30 tot 40 procent van de Spaanse bevolking is ingeënt tegen het coronavirus.

Dat zei de Spaanse minister van Toerisme Reyes Maroto dinsdag. Ook overweegt het land vanaf mei het vaccinatiepaspoort in gebruik te nemen. Op 19 mei start de grote internationale toerismebeurs FITUR in Madrid, en volgens Maroto "kunnen we het digitale paspoort dan beginnen implementeren".

Binnen de Europese Unie (EU) pleit Spanje sterk voor invoer van 'gezondheidspaspoorten' waaruit blijkt of een reiziger al dan niet is ingeënt tegen COVID-19, een test heeft ondergaan of in het verleden besmet is geraakt. Afgelopen zomer lanceerde Spanje een agressieve internationale toerismecampagne, maar de sector is verwoest door de pandemie.

Op dit moment zijn 1,4 miljoen mensen in Spanje volledig ingeënt tegen COVID-19 en heeft het land 4,8 miljoen doses toegediend. "In april zullen we alleen al van Pfizer 5 miljoen doses ontvangen. Voeg dat toe aan de doses Moderna, AstraZeneca en Jansen, dat is slechts één dosis en moet in de komende dagen worden goedgekeurd", zei ze.



De meeste Zuid-Europese landen zijn hevige voorstanders van een universeel Europees vaccinatiepaspoort. Wie ingeënt is en zo’n certificaat of paspoort kan voorleggen, moet weer zonder barrières kunnen reizen binnen Europa, klinkt het in de vakantielanden die economisch erg afhankelijk zijn van het toerisme.

Landen die zelf minder afhankelijk zijn van het toerisme, waaronder Nederland en België, zijn veel terughoudender over het coronapaspoort en waarschuwen voor discriminatie tussen EU-burgers. Zolang niet iedereen een eerlijke kans op vaccinatie heeft gekregen mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen wie wel al een spuitje heeft gekregen en wie niet. Europa erkent echter dat elke lidstaat zelf mag beslissen hoe het vaccinatiecertificaat gebruikt zal worden.



Griekenland

De Grieken zetten vanaf 14 mei de grenzen weer open voor toeristen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, antilichamen hebben, of een recente negatieve PCR-kunnen voorleggen. Dat heeft minister van Toerisme Harry Theocharis gezegd. In Griekenland is een op de vijf werknemers werkzaam in de reissector, een tweede zomer zonder toerisme kan het land niet aan.

"Griekenland is klaar met een volledig protocol voor de zomer van 2021", zei minister Theocharis gisteren vanuit Athene in een live-toespraak voor de ITB-toerismebeurs in Berlijn. "Toeristen zullen welkom zijn als ze ofwel gevaccineerd zijn, ofwel antilichamen hebben, ofwel negatief testen. Alle toeristen zullen willekeurig getest kunnen worden bij aankomst." In eigen land plant de Griekse regering werknemers uit de sector als eerstvolgende groep die in aanmerking komt voor vaccinatie, na de inenting van ouderen en andere kwetsbaren.



Cyprus verklaarde vorige week al vanaf 1 mei de deuren te willen openen voor gevaccineerde Britten die er op vakantie willen komen. Het verbod van de Britse regering op toeristische reizen duurt vooralsnog tot 17 mei. Cyprus moet dus iets langer wachten op de verwachte golf van (waarschijnlijk vooral oudere) Britten. De Britten moeten echter wel minstens zeven dagen voor vertrekt de tweede coronaprik hebben ontvangen.

Portugal

Ook Portugal kijkt naar mei, liet toerismeminister Rita Marques vorige week al weten aan de BBC. Ook al omvat het huidige stappenplan om de coronamaatregelen af te bouwen geen concrete data, voor het toerisme kan mogelijk een uitzondering worden gemaakt.



"Vandaag moeten niet-essentiële reizen nog beperkt worden maar wij gaan ervan uit dat Portugal zeer binnenkort opnieuw onbeperkt reizen kan toestaan", aldus Marques. Met "zeer binnenkort" wordt "binnen twee maanden" bedoelt, verduidelijkte ze later. "Alles zal klaar staan om de toeristen te verwelkomen als hun overheden hen toelaten weer te reizen."

Frankrijk kijkt de kat uit de boom

In Frankrijk blijft minister van Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne voorzichtiger. Hij verklaarde vanmorgen dat hij volgende week de toeristische sector wil uitnodigen om "samen te werken aan de voorwaarden voor een heropstart", zonder een specifieke datum te benoemen.

Lemoyne stelde een "geleidelijke versoepeling" voor de horeca in het vooruitzicht. "Er zijn plaatsen waarvan we weten dat de overdracht van het virus lager is - alles wat in open lucht is - en waar de overdracht hoger is - alles wat binnen is." De minister blijft wel tegenstander van een vaccinatiepaspoort als voorwaarde om binnen de EU te mogen reizen.

