Bondskanselier Merkel verwacht nog zware maanden

De Duitse bondskanselier Merkel verwacht nog drie tot vier zware maanden in de coronacrisis.

Pas na het begin van de zomer zal de situatie ontspannen, zegt ze in een gesprek met medewerkers van hulp- en crisislijnen. Dan worden de effecten van het vaccineren duidelijk, aldus de regeringsleider.

Op dit moment is elke dag moeilijk, erkent Merkel: "Dat zie je aan iedereen." De komende lente maakt sommige dingen gemakkelijker, maar leidt er ook toe dat je de coronabeperkingen meer voelt, aldus de bondskanselier.

Ze verzekert dat het over vier maanden beter wordt, melden Duitse media.



Merkel geeft ook toe dat de politieke aanpak van de crisis wordt gekenmerkt door onzekerheid. "Wij proberen nu de bruggen te bouwen, maar wij weten ook niet in precies in welke richting we die bouwen. Want de oever zien wij immers ook niet."

Het moeilijke van een pandemie is dat je het einde niet weet, benadrukt ze.

