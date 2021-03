Marokko keurt nog twee coronavaccins goed

Het Wetenschappelijk Comité van het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft nog twee vaccins tegen het coronavirus goedgekeurd

Het gaat om het middel van farmaceut Johnson & Johnson en het Russische vaccin Sputnik-V.

Het zorgministerie hoopt met de goedkeuring de twee vaccins veilig te stellen om voorraadproblemen gedurende de vaccinatiecampagne te voorkomen. De aankoop van de twee middelen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM), maar verwacht wordt dat goedkeuring niet lang zal duren.

Marokko heeft tot dusver twee vaccins goedgekeurd en aangeschaft voor noodgebruik tijdens de landelijke vaccinatiecampagne. Het gaat om 25 miljoen doses van Oxford/AstraZeneca en 40 miljoen doses van het Chinese Sinopharm. Daarvan heeft Marokko slechts 8,5 miljoen doses ontvangen, waarmee het land 'slechts' 4,25 miljoen burgers kan inenten.



De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 4 miljoen inentingen, daarvan heeft meer dan 850.000 inmiddels ook de tweede en tevens laatste coronaprik ontvangen. Daarmee staat de vaccinatiecampagne in de wereldwijde top 10, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het verloop van de vaccinatiecampagne staat echter in het geding. Als in de tussentijd niet meer vaccins aankomen is het nog maar de vraag of zorgautoriteiten door zullen gaan met het toedienen van de eerste coronaprik, aangezien deze voorbehouden zijn voor mensen die de eerste inenting al hebben ontvangen en momenteel wachten op toediening van de tweede prik.



De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Om dat te bereiken is het vaccinatietempo onlangs opgevoerd. Het aantal beschikbare vaccins lijkt echter de grootste bottleneck te zijn.

Intussen heeft het zorgministerie de druk op de Chinese autoriteiten opgevoerd. Door mee te doen met de klinische proef vorig jaar hoopte het zorgministerie voorrang te krijgen bij de levering van het eindproduct. Van de 40 miljoen vaccins die Marokko bij de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm heeft besteld zijn er slechts 2,5 miljoen ontvangen.

Met de aanstaande goedkeuring van de twee nieuwe coronavaccins hoopt de regering meer vaccins veilig te stellen en de vaccinatiecampagne te diversifiëren.

