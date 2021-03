Marokko: Ook vaccinatie van buitenlandse inwoners verloopt soepel

De landelijke vaccinatiecampagne tegen het coronavirus komt ook ten goede aan buitenlanders die in Marokko wonen.

De voorzitter van de Vereniging van Fransen in Rabat (AFR) Frederic Bauer zei dat de vaccinatiecampagne voor buitenlandse ingezetenen soepel verloopt en bedankt de autoriteiten voor de vlotte verloop en de proactieve houding in het beheer van de coronapandemie.

De AFR-woordvoerder verwees daarmee onder meer naar medewerkers van het vaccinatieteam die contact opnamen met de vereniging om afspraken te maken voor vaccinatiedata en priklocaties. "Het beheer van de crisis in het koninkrijk verloopt perfect", zegt Bauer en voegde er aan toe dat Marokkanen trots mogen zijn op hun land.

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 4 miljoen inentingen, daarvan heeft meer dan 850.000 inmiddels ook de tweede en tevens laatste coronaprik ontvangen. Daarmee staat de vaccinatiecampagne in de wereldwijde top 10, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.



Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

© MAROKKO.NL 2021