Ophef na eerste directe vlucht vanuit Israël in Algerije

Het nieuws over een vlucht uit Israël die een tussenlanding maakte in Algerije wordt veel besproken en zet vraagtekens bij het anti-normalisatie standpunt van Algiers

Israëlische media heeft veel bericht over de directe vlucht tussen Israël en Algerije en omschreef de "historische gebeurtenis" als de "eerste in zijn soort".

De Israëlische nieuwsdienst Yediot Aharonot benadrukte dat de vlucht uit Israël een tussenstop maakte op de luchthaven Houari Boumediene in de Algerijnse hoofdstad Algiers.

Politiek correspondent Simon Arann sprak in een serie Tweets de hoop uit dat Algerije zich zou aansluiten bij de Abraham-akkoorden, de door de Verenigde Staten (VS) bemiddelde normalisatie-overeenkomsten tussen Israël en Arabische landen. "We hopen dat Algerije zal toetreden tot de vredescirkel met Israël en dat we directe vluchten tussen de twee landen zullen zien", zei hij.

De journalist herinnerde ook aan de luchtbrug tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein, en hoopt binnenkort ook de directe luchtverbinding met Marokko te openen.



Marokko besloot in december de diplomatieke banden met Israël te herstellen. Het Noord-Afrikaanse land heeft het voornemen eind december 2020 officieel gemaakt door middel van een tripartiete overeenkomst met de VS en Israël. Een belangrijk onderdeel van die overeenkomst is de lancering van directe vluchten tussen Marokko en Israël.

Sinds de verzoening met Israël heeft Marokko veel kritiek gehad van buurland Algerije. Het anti-Marokko sentiment van de regering van president Abdelmadjid Tebboune is kenmerkend geweest voor het Algerijnse politieke discours.



De Algerijnse minister van Communicatie Ammar Belhimer noemde de vernieuwde Marokkaans-Israëlische betrekkingen een "bedreiging" voor de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Ook premier Abdelaziz Djerad herhaalde in december soortgelijke sentimenten en riep dat "de zionistische entiteit is gearriveerd".

De landing van de vlucht uit Israël op de belangrijkste luchthaven van Algerije staat in schril contrast met de aanhoudende anti-normalisatieopmerkingen van de Tebboune-regering.



Het land omarmde antisemitische opvattingen in een poging Marokko in diskrediet te brengen bij zowel Algerijnse burgers als bevriende staten. Het was begin deze maand het belangrijkste argument van Algerije om Marokko uit de Arabische Maghreb Unie (UMA) te houden.

Noch de Algerijnse regering noch de staatsmedia heeft gereageerd op het nieuws over de landing van de vlucht uit Israël. Volgens nieuwsdienst Algerie Patriotique is de berichtgeving gebaseerd op nepnieuws en onderdeel van de "oorlogscampagne" tegen Algerije.

© MAROKKO.NL 2021