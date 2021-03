Marokko verlengt zandmuur Sahara met 50 kilometer

Marokko is bezig met het versterken van de grensbescherming met een 50-kilomter lange zandmuur langs de Marokkaanse Sahara

Dat blijkt uit video's op het onofficiële YouTube-kanaal van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR). De video toont satellietbeelden van een nieuwe 50 kilometer lange muur die wordt gebouwd in Touizgui (provincie Assa-Zag) ten noorden van de Sahara.

Satellietbeelden laten zien dat de nieuwe Marokkaanse muur op zo'n 3 kilometer van de aangrenzende Algerijnse muur wordt opgetrokken, niet ver van de Tindouf-kampen. In een verklaring aan nieuwsdienst Telquel legde de Marokkaanse defensiedeskundige Abdelhamid Harifi uit dat de nieuw beschermingsmuur is bedoeld om drugshandel en irreguliere migratie tegen te gaan en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen.

De zandmuur bij de Tindouf-kampen is een segment van 50 kilometer van het ongeveer 2.700 kilometer lange bouwwerk dat zich uitstrekt van de zuidelijke stad El Guerguerate tot in het zuidoosten van Marokko.



In de afgelopen jaren heeft Marokko zijn grenzen veiliggesteld ten oosten van Saidia, tot aan Figuig. "Er is enorm geïnvesteerd in de aanleg van prikkeldraad en loopgraven langs de grenzen, die zijn uitgerust met een ultramodern bewakingssysteem", legt Harifi uit.

El Guerguerate

Marokko had recentelijk nog de beschermende zandmuur verlengd naar de grensplaats El Guerguerate. De beschermende afscheiding werd gebouwd nadat het Marokkaanse leger een militaire operatie had uitgevoerd in de grensstreek



De inzet van het Marokkaanse leger was nodig om de gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden. Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

Het leger had vrijwel direct na de militaire operatie een 14 kilometer lang veiligheidskordon opgezet om het vrije verkeer van goederen en personen in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek te beveiligen. Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zal liet weten dat het Marokkaanse leger "voorlopig aanwezig" zou zijn om de rust in de regio te bewaken.



Propaganda Polisario-Front

Ondanks de gemelde rust in de zuidelijke provincies beweert het Polisario-front aanslagen te hebben gepleegd in de regio Assa-Zag. Volgens een persverklaring van Polisario zou de separatistische groep eind januari een reeks aanvallen hebben uitgevoerd op El Guerguerate, Ourkziz, Baaj, Taref Buhanda en andere Marokkaanse doelen.

Rabat beweert daarentegen dat het wegverkeer tussen Marokko, Mauritanië en andere regio's in de Sub-Sahara op geen enkele manier wordt verstoord.

"De leiders van Polisario weten dat hun milities ter plaatse geen verschil kunnen maken, de rest is pure propaganda", verklaarde een bron van FAR, geciteerd door nieuwsdienst Jeune Afrique.



