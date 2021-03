Brazilië meldt opnieuw recordaantal coronadoden

Brazilië heeft woensdag voor de tweede opeenvolgende dag een recordaantal coronadoden in één etmaal gemeld. Daarvan was vorige week ook al sprake.

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid meldde woensdag dat er in de laatste 24 uur maar liefst 2286 personen in het Zuid-Amerikaanse zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dinsdag werd er al een recordaantal gemeld van 1972 overlijdens in een etmaal. Naast de sterftecijfers zijn ook de besmettingsaantallen torenhoog in Brazilië. Woensdag werden er net geen 80.000 nieuwe vastgestelde besmettingen gemeld. Een dag eerder waren dat er ruim 70.000.

De pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) uitte woensdag grote zorgen over het verloop van de corona-epidemie in Brazilië. "De situatie is een ontnuchterende herinnering aan het gevaar van heropleving van het virus", aldus PAHO-directeur Carissa Etienne. In bijna elke Braziliaanse deelstaat loopt het aantal besmettingen op, meldde zij.

De corona-epidemie belast het Braziliaanse zorgsysteem momenteel tot het uiterste. In de 15 grootste steden van het land is 90 procent van alle intensivecarebedden bezet. Volgens het Fiocruz-onderzoeksinstituut in Rio de Janeiro dreigt op veel plaatsen in het land een totale ineenstorting van het zorgsysteem.



De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die de ernst van het coronavirus en de pandemie tot dusver altijd heeft gebagatelliseerd, reageerde vorige week al op de recordaantallen doden door Brazilianen te zeggen dat ze "moeten ophouden met zeuren".

Brazilië heeft met ruim 11 miljoen gevallen het twee na hoogste aantal coronabesmettingen vastgesteld. Het dodental, in totaal zeker 268.370, is het één na hoogste ter wereld.

