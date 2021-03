Terreurverdachte wil ondanks waarschuwingen advocaat hart luchten

Ondanks meerdere waarschuwingen van zijn advocaat zit de zaak terreurverdachte Fatah A. zo hoog, dat hij antwoord op vragen van de rechtbank blijft geven.

A. wordt met zijn broer Aziz A. verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De 35-jarige Aziz verkeerde volgens het Openbaar Ministerie in de hoogste regionen van Jabhat al-Nusra, waar hij een leidinggevende rol had. Hij wordt ook verdacht van het medeplegen van negentien moorden "met terroristisch oogmerk" in 2012 in Syrië.

Fatah's advocaat Bart Nooitgedagt wees zijn cliënt er zowel verbaal als non-verbaal meerdere keren op dat hij van zijn zwijgrecht gebruik kon maken. "Ik wil heel graag mijn hart luchten", verzuchtte Fatah (44), nadat hij toch weer antwoord had gegeven, tijdens de hervatting van de zaak tegen de broers.

Nooitgedagt had eerder al laten weten dat Fatah graag wil verklaren, maar dat hij eerst alle informatie uit het dossier moet hebben gezien. Zo is er gedoe over een USB-stick met afgeluisterde gesprekken. Fatah beschikt daar nog niet over, het zou in zijn cel bezorgd worden maar dat is nog altijd niet gelukt.



Herkend door activisten

De rechtbank probeert te achterhalen of de broers terreurdaden hebben gepleegd. Beiden ontkennen met klem. "Allemaal leugens", zegt Fatah regelmatig als hem verklaringen worden voorgehouden.

Fatah's broer Aziz, dook in 2017 ineens op tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Tijdens de vertoning van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Daesh, werd Aziz herkend door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently. Volgens hen is hij een jihadistisch strijder.



Aziz is ook de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte. Zij zou hem hebben geholpen met een verblijfsvergunning voor Nederland, terwijl ze wist van de kwalijke zaken waarvan A. wordt verdacht.

De rechtbank in Rotterdam heeft deze maand en in de zomer meer dan tien dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. De strafeis wordt niet eerder dan in juli verwacht.

De broers werden eind 2018 enkele maanden na elkaar opgepakt en zitten sindsdien in voorlopige hechtenis.



© MAROKKO.NL 2021