Een vijfde minder winkels in centrum Amsterdam door coronacrisis

Het aantal winkels in de Amsterdamse binnenstad is afgelopen jaar afgenomen met 20 procent.

De stilgevallen bezoekerseconomie heeft dramatische gevolgen voor de Amsterdamse ondernemers, staat in de Amsterdam City Index, de jaarlijkse barometer van de ondernemersvereniging in de Amsterdamse binnenstad.

De vereniging spreekt van een "slachting" als gevolg van het coronavirus in het centrum van de hoofdstad. In de binnenstad zijn 36 winkels minder dan een jaar geleden. In totaal gingen er in 2020 in dit gebied 59 ondernemingen failliet, volgens de ondernemersvereniging een stijging van bijna 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De werkloosheid nam in de binnenstad toe van 4,1 procent in 2019 tot 6,1 procent in 2020. Desondanks is 90 procent van de ondernemers zeer gemotiveerd alles op alles te zetten om de coronacrisis door te komen.



Het aantal hotelovernachtingen in het centrum van Amsterdam daalde in de periode van maart vorig jaar tot september met 75 procent. Het gebruik van het openbaar vervoer nam op het dieptepunt, in april, af met 86 procent.

De ondernemersvereniging komt met een aantal wensen voor de korte termijn. Zo vraagt ze de gemeente de lasten te verlichten door verruiming van de regels en het verlagen van huren en belastingen. Ook pleit ze voor een gevarieerder aanbod van ondernemingen, mede om de bezoekerseconomie zoals gewenst een ander karakter te geven. Daarin moeten ook kleinere ondernemers een plek krijgen.



"Als het type toerist verandert, zullen de ondernemingen in die beweging meegaan", staat in het rapport. "Veel ondernemers stellen dat er ingezet moet worden op Amsterdamse en Nederlandse klanten."

Verder willen de ondernemers dat het veiliger en schoner wordt op straat. Ondanks de stilte klaagden ondernemers net als voorgaande jaren over vieze straten.

© ANP 2021