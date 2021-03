Marokkaanse regering keurt wetsvoorstel cannabislegalisering goed

De Marokkaanse regering heeft zojuist het wetsvoorstel voor de teelt, export en verkoop van medicinale wiet goedgekeurd

Doel van de legalisering is niet alleen de landbouwers te steunen, maar ook drugssmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen. Er komt een agentschap dat toezicht houdt op productie, transport en verkoop van cannabis.

Marokko bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt, evenals de binnenlandse vraag, en kan aanzienlijke voordelen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product.

Marokko is een van de grootste cannabisproducenten ter wereld. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het areaal waarop de plant word verbouwd gedaald van 134.000 hectare in 2003 naar 47.000 in 2015.



Cannabis is een verzamelnaam voor producten die van de cannabisplant afkomen: hasj en wiet. Met wiet worden de bloemtoppen van de plant bedoeld. Hasj is een concentraat van de hars die op de plant voorkomt.

Onrust binnen de regeringspartij

De stemming werd deze maand twee keer eerder uitgesteld omdat de regeringspartij van premier Saad Eddine El Othmani (PJD) een algemeen debat over het wetsvoorstel wilde voeren.



In Marokko wordt het debat over de legalisering van de cannabisteelt voornamelijk aangejaagd door de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) en de Istiqlal-partij. PAM had begin vorig jaar twee nieuwe wetsvoorstellen ingediend om de cannabisteelt te legaliseren. De Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling heeft zich daar altijd tegen verzet.

Het wetsvoorstel heeft de verhoudingen binnen de conservatieve regeringspartij op scherp gezet. De behandeling van het wetsvoorstel was voor Idriss El Azami eind februari reden genoeg om de PJD te verlaten. De nummer twee van de PJD betreurt de huidige staat van de partij en haar standpunten die naar zijn mening in strijd zijn met haar principes. El Azami had zich eerder al kritisch uitgelaten over de normalisering met Israël.

Azami staat bekend om zijn nauwe band met de voormalige regeringsleider Abdelilah Benkirane, die heeft zelf gedreigd de PJD te verlaten als de regering mediwiet legaliseert.

