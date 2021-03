CBG: vaccin AstraZeneca waarschijnlijk niet oorzaak trombose

Het coronavaccin van AstraZeneca is hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak van diverse trombosegevallen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

De toezichthouder reageert op het besluit van de Deense regering om uit voorzorg tijdelijk te stoppen met het gebruik van het vaccin. Ook IJsland heeft het gebruik van het vaccin opgeschort totdat men ervan overtuigd is dat er geen verband is tussen de inenting en bloedstollingen.

"Trombose en longembolie zijn géén bekende bijwerkingen van het vaccin", laat het CBG weten. "Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten." Voorzitter Ton de Boer ziet "geen reden tot zorg." Hij vindt niet dat het nodig is om de vaccinaties op te schorten.

De Nederlandse toezichthouder verwijst naar de eerdere reactie van het speciale bewakingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dit comité liet woensdag al weten geen aanwijzingen te zien voor een verband tussen een sterfgeval in Oostenrijk en het vaccin.



Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten legden de inentingen met een specifieke partij van 1 miljoen vaccindoses al uit voorzorg stil, nadat een Oostenrijkse vrouw tien dagen na de prik was overleden aan de gevolgen van trombose.

Gepaste actie

"We zijn altijd verplicht om serieuze meldingen te onderzoeken: dat is wat we nu doen", zo laat het CBG weten. "Het EMA overlegt hierover op dit moment in Europees verband." Donderdagmiddag volgt waarschijnlijk meer informatie. "Indien nodig ondernemen we gepaste actie", aldus het college.



Het ministerie van Volksgezondheid kan nog niet zeggen of het de vaccinaties met AstraZeneca wil voortzetten, of uit voorzorg het voorbeeld van Denemarken en IJsland volgt. Het departement wacht het oordeel van het EMA af, laat een woordvoerder weten.

Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een stolsel. "Als dit stolsel losschiet, kan het in de longen terecht komen. Dat heet een longembolie", legt Trombosestichting Nederland uit. Een hart- of herseninfarct of een zogeheten trombosebeen horen ook tot de mogelijke gevolgen van trombose.



Kwart miljoen doses

In Nederland is bij Bijwerkingencentrum Lareb tot nog toe één melding gedaan over een verdenking van trombose na inenting met het bewuste vaccin. Dit geval bleek niet ernstig en het centrum ziet geen reden om te stoppen met de vaccinaties.

Van het coronavaccin van AstraZeneca waren begin deze week in Nederland ruim een kwart miljoen doses toegediend. Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid stond de teller zondag op 262.400. Dat is een berekend aantal, op basis van het aantal vaccins dat het RIVM heeft afgeleverd bij priklocaties.



De verwachting is dat dit op 14 maart zal zijn toegenomen tot 350.000 prikken. AstraZeneca heeft tot nog toe ruim 700.000 doses geleverd aan Nederland.

EMA keurde het vaccin dat de farmaceut samen met de universiteit van Oxford ontwikkelde goed op 29 januari. Pfizer/BioNTech en Moderna gingen AstraZeneca voor.



© MAROKKO.NL 2021