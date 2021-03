Marokko: participatiegraad vrouwen op de arbeidsmarkt is 19,9%

De participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt in Marokko bedraagt slechts 19,9%, tegenover 70,4% onder mannen.

Dat meldt het nationale bureau voor planning en statistiek HCP in een nota ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Vrouwen zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd in de landbouwsector (44,8%) en de dienstensector (40,4%).

Zo'n 8,5% van de werkende vrouwen heeft een leidinggevende functie, tegenover 3,8% van de mannen. Ruim 43% van de werkende vrouwen heeft geen arbeidscontract, dat is minder dan bij de werkende mannen (58,2%).

Ruim 12,5% van de ondernemers is vrouw (12,8%), daarbij is het aandeel in de dienstensector het hoogst (17,3%), gevolgd door handel (13,8%), de industrie en ambacht (12,6%), de bouwsector als hekkensluiter met een magere 2,6%.

HCP geeft ook aan dat het werkloosheidspercentage onder vrouwen in 2020 met 2,7% is gestegen (1,5% op het platteland en 3,9% in stedelijke gebieden) als gevolg van de coronapandemie en de droogte in het landbouwseizoen.



