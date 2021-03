Suriname opent binnenkort ambassade in Rabat en consulaat in Dakhla

Suriname gaat binnenkort een ambassade openen in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, ook wenst het Zuid-Amerikaanse land een consulaat te openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla

Dat hebben de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Surinaamse ambtsgenoot Albert Ramdin donderdag gemeld op een persconferentie na hun overleg in Rabat.

De twee landen bespraken onder meer de mogelijkheden om onderlinge betrekkingen te ontwikkelen en het versterken van de bilaterale uitwisselingen in het kader van de zuid-zuid samenwerking.

Marokko en Suriname ondertekenden in juni 2019 intentieverklaringen om de samenwerking op het gebied van landbouw, transport, cultuur en toerisme uit te breiden. De samenwerking met Suriname biedt Marokko mogelijkheden in het Caribisch gebied.



Ramdin is momenteel op uitnodiging van Bourita op werkbezoek in Marokko en zal daarna doorreizen naar Frankrijk voor een gesprek met de Franse buitenlandminister Jean-Yves Le Drian.

De Surinaamse bewindsman maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals zijn steun inzake de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te herhalen. Suriname had in 2016 haar erkenning voor de Sahrawi Republiek (SADR) ingetrokken.



De toenmalige Surinaamse buitenlandminister Niermala Badrising had haar standpunt bekend gemaakt aan haar Marokkaanse ambtsgenoot Salaheddine Mezouar. De SADR werd in 1982 formeel door Paramaribo erkend. Het nieuwe standpunt was bedoeld om een "constructieve neutrale positie" in te nemen en ter ondersteuning van de inspanningen van de Verenigde Naties.

Consulaten walhalla in Dakhla en Laayoune

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten hebben zich in 2020, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van consulaten in de zuidelijke regio's.



Vorig jaar hebben Congo, Gambia, Guinee, Djibouti, Liberia, Burkina Faso, Guinee-Bissaou, Equatoriaal-Guinea en Haïti een consulaat geopend in Dakhla. Ook de Verenigde Staten lieten in december weten een consulaat te zullen openen in Dakhla, in ruil daarvoor beloofde Marokko de betrekkingen met Israël te herstellen.

In Laayoune hebben Bahrein, Jordanië, de Emiraten, Ivoorkust, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe en Burundi een consulaat geopend.

