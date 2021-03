Vier aanhoudingen in onderzoek naar rijschoolfraude

De politie heeft vier personen aangehouden die ervan worden verdacht op grote schaal fraude te hebben gepleegd met het behalen van rijbewijzen en rijles geven.

Het gaat om drie mannen van 53, 43, en 37 jaar oud, en een 32-jarige vrouw. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan identiteitsfraude, oplichting, valsheid in geschrifte en het onbevoegd uitoefenen van een beroep.

Volgens de politie heeft een aantal leerlingen rijles gekregen van onbevoegde instructeurs. Het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR) deed de afgelopen jaren meerdere malen aangifte van identiteitsfraude. Volgens de politie en het CBR bestaat er een verband tussen deze aangiftes en de aanhoudingen van de politie.

In sommige van deze fraudegevallen kwam een dubbelganger voor iemand anders een theorie- of praktijkexamen volgen. Rijschoolleerlingen waarbij een dubbelganger het examen afnam, zijn onterecht in het bezit gekomen van een rijbewijs. Het CBR wacht verder politieonderzoek naar deze ongeldige rijbewijzen af, "en zal dan actie ondernemen om deze rijbewijzen in te trekken."



Naast de aanhoudingen werden vier lesauto's, contact geld en diverse vervalste ID-bewijzen in beslag genomen. De verdachten zitten niet meer vast. Het politieonderzoek naar rijschoolfraude begon in januari 2020, nadat er in korte tijd enkele personen werden aangehouden die rijles gaven met een vervalste bevoegdheidspas.

Volgens het CBR zijn leerlingen die les hebben gehad van een onbevoegde, maar zelf het theorie- en praktijkexamen succesvol hebben afgelegd, wel in het bezit van een geldig rijbewijs.

