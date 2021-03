Premier België: kinderen kunnen na zomer coronaprik krijgen

Belgische jongeren en kinderen die dat willen zullen ingeënt worden tegen Covid-19.

Dat heeft premier Alexander De Croo in het jeugdjournaal van de VRT gezegd. Een precieze timing gaf hij niet, maar het zal op zijn vroegst na de zomer zijn, denkt hij. De Croo beantwoordde in 'Karrewiet' vragen van kinderen over het coronavirus.

Ze wilden vooral weten of zij ook gevaccineerd zullen worden. "Jullie zullen ook een vaccin krijgen, maar vandaag zijn jullie de minst kwetsbaren. We vaccineren eerst diegenen die het snelst ziek kunnen worden, maar uiteindelijk gaan we ook kinderen vaccineren", zei hij.

Volgens vaccinoloog Isabel Leroux-Roels zullen jongeren van 12 tot 17 jaar tegen het einde van het jaar aan de beurt komen. Jongere kinderen zullen volgens haar geduld moeten hebben tot 2022.

De verschillende farmaceutische bedrijven zijn bezig met studies bij kinderen of zullen die binnenkort opstarten. Volgens Leroux-Roels wordt voornamelijk onderzocht welke dosis kinderen nodig hebben en of de bijwerkingen verschillen van die bij volwassenen.

