Onderwijsminister Amzazi gaat ouders van spijbelende kinderen vervolgen

De Marokkaanse Minister van Onderwijs Saïd Amzazi gaat ouders en verzorgers van minderjarige vroegtijdige schoolverlaters vervolgen om schooluitval tegen te gaan.

Dat heeft de onderwijsminister vandaag bekend gemaakt in een interview met nieuwsdienst Alyaoum24.

Het besluit is gebaseerd op bepalingen van de grondwet die de toegang tot onderwijs voor iedereen garanderen. Het is volgens de minister dus niet alleen een plicht van ouders en verzorgers maar ook van de staat om het recht op onderwijs te verzekeren.

Volgens Amzazi bestaat er momenteel een samenwerkingsverband tussen het onderwijsministerie en het Openbaar Ministerie waardoor het mogelijk wordt verzorgers van vroegtijdige schoolverlaters te dagvaarden.



Vroegtijdige schoolverlaters is al jaren een punt van aandacht in Marokko. Ondanks de onderwijsuitdagingen die in 2020 werden veroorzaakt door het coronavirus is het aantal voortijdige schoolverlaters vorig jaar gedaald.

In totaal telde het vorige schooljaar ruim 300.000 schoolverlaters. Op het basisonderwijs is het aantal voortijdige schoolverlaters in 2020 afgenomen van 2,7% naar 2,1%. Op middelbare scholen verlieten 10,4% van de leerlingen voortijdig het onderwijs, in tegenstelling tot 12,1% in dezelfde periode een jaar eerder en op het voortgezet onderwijs daalde het aandeel van 8,8% naar 7,4%.



Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft Marokko een programma voor afstandsonderwijs aangenomen vanwege de coronamaatregelen die in maart 2020 werden ingevoerd.

Leerlingen die woonachtig zijn in afgelegen gebieden behoorden tot de leerlingen die de zwaarste uitdagingen ondervonden vanwege een gebrek aan middelen om het onderwijs op afstand te volgen. Het ministerie organiseerde om die reden ook lessen via nationale televisiekanalen

© MAROKKO.NL 2021