Marokko: ministers op het matje geroepen na leveringsproblemen Chinees coronavaccin

Het Marokkaanse parlement heeft vandaag drie ministers om opheldering gevraagd over de leveringsproblemen met het coronavaccin van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm.

Ministers Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid), Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) en Moulay Hafid Elalamy (Handel en Industrie) zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de overeenkomsten met China.

Marokko en China sloten in augustus 2020 meerdere overeenkomsten over de levering van het coronavaccin. Als onderdeel van die overeenkomsten heeft Marokko meegewerkt aan de klinische onderzoeken met het vaccin.

Ook zijn er overeenkomsten gesloten over het openen van een vaccinproductie-eenheid in Marokko. Minister Ait Taleb meldde vorig jaar dat Marokko zelfstandig het vaccin zou kunnen produceren en dat het land voldoende vaccins voorhanden zou hebben tijdens de landelijke vaccinatiecampagne.



Toch zijn er zes maanden later geen tekenen of gesprekken geweest over de productie van het Chinese vaccin in Marokko, het productieproces zou aanvankelijk in maart in Tanger van start gaan.

De centrale vraag van het parlement is waar de 40 miljoen bestelde vaccins blijven. Door mee te doen met de klinische proef vorig jaar hoopte het zorgministerie voorrang te krijgen bij de levering van het eindproduct. Tot dusver heeft Marokko 2,5 miljoen doses ontvangen van het Chinese middel, verdeeld over drie zendingen. Samen met de zes miljoen ontvangen vaccins van AstraZeneca kan het land slechts 4,25 miljoen burgers inenten.



De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerde in ruim 4,1 miljoen inentingen. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Om dat te bereiken is het vaccinatietempo onlangs opgevoerd, de beperkte voorraad vaccins gooit echter roet in het eten.

Over enkele dagen zal het land de 4,25 miljoen eerste coronaprikken hebben toegediend. Als in de tussentijd niet meer vaccins aankomen is het nog maar de vraag of zorgautoriteiten door zullen gaan met het toedienen van de eerste prik, aangezien deze voorbehouden zijn voor mensen die de eerste coronaprik al hebben ontvangen. De afgelopen dagen is het vaccinatieteam vooral bezig geweest met het toedienen van de tweede coronaprik (inmiddels ruim 970.000).



De zorgminister meldde eerder vandaag een bestelling te hebben geplaats voor het Russische coronavaccin Sputnik-V. Het gaat echter om slechts één miljoen eenheden.

Het is niet bekend wanneer de ministers zich voor het parlement zullen moeten verantwoorden.

