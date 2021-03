BN'ers verbaasd over weglopende Thierry Baudet bij Jinek

Bekende Nederlanders verbazen zich op Twitter over het tv-optreden van Thierry Baudet bij Jinek.

Aan het einde van de uitzending verlaat de Forum voor Democratie-voorman de tafel tijdens de 'roast' van cabaretier Martijn Koning. Jochem van Gelder neemt het naar eigen zeggen eenmalig op voor Baudet.

"De enige keer dat ik Thierry Baudet gelijk gaf bij Jinek was toen hij wegliep bij de laffe pseudo-roast van Martijn Koning", schrijft hij. In die roast zegt Koning onder andere dat Baudet toespreken "niet de Champions League is" en dat hij nooit op de FVD-voorman zou stemmen, al krijgt Baudet überhaupt nooit veel macht, volgens Koning.

Sander Schimmelpenninck noemt de uitzending perfect "voor de liefhebber van ongemakkelijkheid". Ook Sanne Wallis de Vries houdt haar mening iets beknopter. "Toestanden", schrijft ze.



Ook Luuk Ikink zit volop te genieten van de uitzending. "Ik ben door m'n popcorn heen. Op naar de nacho's", schrijft hij. Loek Peters is niet gecharmeerd van de uitzending, maar leeft vooral met presentatrice Eva Jinek mee. "Ik hoop dat Eva Jinek nu in haar oor hoort. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit."

Claudia de Breij keek niet mee, maar zat daar naar eigen zeggen totaal niet mee. "Als ik hier jullie verslagen lees ben ik blij dat ik vanavond niet voor de televee zat."

© ANP 2021