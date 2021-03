Israëliërs stemmen voor het eerst vanuit Marokko (video)

Israëliërs hebben donderdag voor het eerst kunnen stemmen voor de Israëlische parlementsverkiezingen vanuit stembureaus in Marokko

Israëlische stemgerechtigden namen vanuit Rabat deel aan de Israëlische parlementsverkiezingen die op 23 maart in Israël zullen plaatsvinden.

Volgens Times of Israël vond de vervroegde stemronde onder meer plaats in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Jordanië en Servië.

Het verbindingskantoor dat Israël eind januari in Rabat heeft heropend is tijdelijk ingericht als stembureau. Stemmers werden welkom geheten door David Goffrin, door Tel Aviv aangesteld als zaakgelastigde om de diplomatieke missie in Marokko te leiden.



Begin maart meldden Israëlische media dat Israëliërs die in het buitenland wonen, tussen 10 en 12 maart hun stem kunnen uitbrengen in een aantal Arabische landen waarmee Israël onlangs de betrekkingen heeft genormaliseerd.

Israël heeft naar schatting in zo'n 100 stembureaus geopend in meer dan 100 Israëlische diplomatieke kantoren in het buitenland. De toename van het aantal stemlocaties is het gevolg van de reisbeperkingen die in veel landen gelden door de coronamaatregelen.

© MAROKKO.NL 2021