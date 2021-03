Algerije meldt 20 nieuwe besmettingen Britse en Nigeriaanse coronavarianten

Het Pasteur Instituut in Algerije meldt dat het land zijn eerste 13 gevallen van de Nigeriaanse coronavariant heeft aangetroffen

Ook werden zeven nieuwe besmettingsgevallen met de Britse virusmutatie geregistreerd.

Van de 13 gevallen van de Nigeriaanse variant kwamen er drie uit hoofdstad Algiers, één verscheen in de provincie Ain Saleh in centraal Algerije, de andere acht gevallen kwamen uit regio's die grenzen aan Tunesië. Eén geval werd geregistreerd in Souq Ahras, zes gevallen in de provincie Tebessa en één geval werd geregistreerd in de provincie Ouargla.

Van de Britse variant werden er vijf gevallen ontdekt in Algiers en twee in de provincie Blida. De Britse coronavariant werd eind februari voor het eerst ontdekt in Algerije.



Het is zeer waarschijnlijk dat er in Algerije meer besmettingsgevallen met de gevreesde coronavarianten rondlopen. Door de beperkte testcapaciteit zijn niet alle testlocaties in staat de nieuwe varianten te onderscheiden van de oude variant.

Volgens professor Ryad Mahiaoui, lid van het Algerijnse wetenschappelijke comité, is het Pasteur Instituut het enige laboratorium dat over de technologie beschikt om de gemuteerde stammen op te sporen. Het instituut werkt samen met andere laboratoria om de kennis en beschikbare tools te delen.



De Britse variant is niet alleen besmettelijker, maar ook vaker dodelijk, blijkt uit recent onderzoek. De Nigeriaanse variant lijkt daarentegen minder besmettelijk dan de Britse.

De registratie van de nieuwe coronavarianten komt slechts een maand nadat de Algerijnse autoriteiten wederom de noodtoestand hebben opgeschaald wegens een andere dreigende gezondheidscrisis, de uitbraak van de vogelgriep, ook wel bekend als H5N8.



De autoriteiten hadden de uitbraak van de hoogpathogene vogelgriep eind januari in het oosten van Algerije gemeld. Het resulteerde in de dood van meer dan 51.000 besmette vogels.

Ondanks het spervuur ​​van slecht nieuws is een klein lichtpuntje zichtbaar. Na maanden van aanhoudende protesten van Hirak-activisten heeft de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune 12 juni vastgesteld als datum voor de vervroegde parlementsverkiezingen.

