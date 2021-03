Emiraten investeren $ 10 miljard in economie Israël

Met een nieuw investeringsfonds van $ 10 miljard (€ 8,3 miljard) gaan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) geld pompen in "strategische sectoren" in Israël

De beslissing werd genomen na een "constructief" telefoongesprek tussen de kroonprins van Abu Dhabi sjeik Mohammed bin Zayed (MbZ) en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, meldt staatspersbureau WAM.

Het geld voor het investeringsfonds komt zowel uit de particuliere als overheidssector en is bedoeld voor investeringen in sectoren als energieproductie, water, ruimtevaart, gezondheid en agro-technologie.

Netanyahu en MbZ spraken elkaar telefonisch nadat de Israëlische premier donderdag bekend maakte "noodgedwongen" zijn geplande bezoek aan de Emiraten moest uitstellen. Jordanië deed volgens het kantoor van de premier moeilijk over het toestaan van een Israëlisch vliegtuig door zijn luchtruim.



De Jordaanse weigering zou samenhangen met een geannuleerd bezoek van kroonprins Hussein aan de Tempelberg en de al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem. Dat stond gepland voor afgelopen woensdag, maar er was volgens Israël een conflict over de veiligheidsafspraken.

Jordanië gaf donderdag rond het middaguur alsnog toestemming voor de vlucht, maar dat was geen reden voor Netanyahu om alsnog in het vliegtuig te stappen. Het zou voor het eerst zijn dat een Israëlische premier de Emiraten bezoekt. De twee landen gingen zes maanden geleden diplomatieke betrekkingen aan.

