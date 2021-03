27 miljoen dollar voor familie van slachtoffer politiegeweld George Floyd

De familie van de bij een arrestatie gestorven George Floyd krijgt 27 miljoen dollar van de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota), waar het beruchte dodelijke incident vorig jaar mei gebeurde.

De gemeenteraad stemde unaniem in met de schikking in een rechtszaak die was aangespannen door de nabestaanden. De zwarte Floyd werd gearresteerd omdat hij naar verluidt een vals biljet van 20 dollar zou hebben gebruikt.

Hij werd door meerdere agenten tegen de grond gedrukt. Hij overleed toen de blanke agent Derek Chauvin langdurig met zijn knie op diens nek drukte. Zijn dood leidde wereldwijd tot een heropleving van de Black Lives Matter-protesten tegen politiegeweld en racisme.

Het proces tegen de 44-jarige Chauvin begon eerder deze week. Het vonnis wordt eind april verwacht. Het proces tegen drie andere agenten, die verdacht worden van medeplichtigheid, begint op 23 augustus.

