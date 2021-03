Gemeente Amsterdam blokkeert komst islamitische begraafplaats

Het Amsterdamse stadsbestuur blokkeert de komst van een begraafplaats voor moslims die eeuwigdurende grafrust willen.

Dat schrijf Het Parool vrijdag. Het college wil niet meewerken aan een begraafplaats alleen bestemd voor moslims. De initiatiefnemers gaan in beroep bij de provincie.

Op initiatief van de Amsterdamse moslimgemeenschap is het afgelopen jaar een plan ontwikkeld voor een islamitische begraafplaats. De vraag naar een islamitische begraafplaats met eeuwigdurende grafrust werd versterkt door de coronacrisis, die het bemoeilijkt om overledenen naar met name Marokko te repatriëren. Veel families weken voor eeuwige rust noodgedwongen uit naar de islamitische begraafplaats in Almere. Daar is echter bijna geen plek meer.

Afgewezen

De Raad van Marokkaanse Moskeeën stuurde in april vorig jaar een brief naar Amsterdam en omringende gemeenten, daarin werd gevraagd om een oplossing voor het dreigende tekort. Niet lang daarna werd een stichting opgericht die de nu afgewezen aanvraag indiende.



De Stichting Islamitisch Begraven Nederland (SIBN) zegt de meest prominente islamitische (soennitische) organisaties in de regio Amsterdam te vertegenwoordigen, zoals het Turkse Diyanet en Milli Görüs, de Raad van Marokkaanse Moskeeën en Surinaamse en Indonesische moslims.

Een belangrijk onderdeel van het plan is de eeuwigdurende grafrust, waarbij graven niet na een bepaald aantal jaren worden geruimd. Westgaarde in Osdorp was aanvankelijk de beoogde locatie, de begraafplaats beschikt al over een islamitisch perceel, maar er is geen vooraf gegarandeerde eeuwige grafrust, zoals veel moslims wensen.



Hetzelfde geldt voor begraafplaats De Nieuwe Ooster, waar moslims met het aangezicht richting Mekka worden begraven en een gebouw met voorzieningen voor islamitische rituelen staat.

Eeuwigdurende erfpacht

Later vroeg SIBN de gemeente om zelf een stuk grond aan te wijzen. Als grondeigenaar moet de gemeente akkoord gaan met de voor eeuwigdurende grafrust noodzakelijke eeuwigdurende erfpacht. Tegen betaling kunnen huiseigenaren sinds 2016 kiezen voor eeuwigdurende erfpacht, dus dat moet in principe geen probleem zijn.



In oktober meldde wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) eeuwigdurende grafrust mogelijk te gaan maken bij de Nieuwe Noorder en de Nieuwe Ooster. Maar in een brief aan Elsa van de Loo – advocaat en medeoprichter van de stichting – wordt de aanvraag voor de begraafplaats toch afgewezen.

De regeling voor eeuwigdurende erfpacht geldt volgens Van Doorninck alleen voor grond met woonbestemming. Ook zou de beoogde begraafplaats alleen bestemd zijn voor soennitische moslims, terwijl ook andere geloofsgemeenschappen en "andersgezinden" eeuwige grafrust wensen. De gemeente Amsterdam gaat naar eigen zeggen uit van "integraal en gedeeld grondgebruik" en verwerpt mede daarom het initiatief.



Met het toestaan van eeuwige grafrust bij de Nieuwe Noorder en de Nieuwe Ooster is "de grens bereikt van wat de gemeente Amsterdam kan bieden", aldus de wethouder. Wel voert ze nog gesprekken met omringende gemeenten over vestiging van een particuliere islamitische begraafplaats.

Scheiding van kerk en staat

Namens de initiatiefnemers stelt Van de Loo dat de gemeente "ieder particulier initiatief onmogelijk maakt". Ze verwijt de gemeente de scheiding van kerk en staat te negeren, door het bezwaarlijk te vinden dat het plan alleen moslims betreft.

"Als geloofsgemeenschap vertegenwoordig je nu eenmaal een bepaald deel. Het is een gemeente niet toegestaan in de geloofsbelijdenis te treden. Als iemand een islamitische school wil stichten kun je ook niet tegenwerpen dat er ook behoefte is aan een katholieke school. Daar komt bij dat een aanvraag alleen kan worden afgewezen als niet aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dat is niet het geval."

