Mijlpaal in de VS: 100 miljoen vaccinaties toegediend

In de strijd tegen het coronavirus hebben de Verenigde Staten een mijlpaal bereikt. Inmiddels zijn 100 miljoen vaccins toegediend.

Uit de jongste cijfers van de autoriteiten blijkt dat gezondheidsmedewerkers 101.128.005 prikken hebben gezet. Voor de nieuwe president Biden is de aanpak van de coronacrisis hoofdzaak.

De VS zijn een van de zwaarst getroffen landen ter wereld, met veruit de meeste geregistreerde besmettingen en coronadoden. Wat het aantal doden per miljoen inwoners betreft, staat het er in een paar andere landen nog slechter voor, zoals België, Groot-Brittannië en Tsjechië.

