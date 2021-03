Viroloog: het virus gaat de wedstrijd winnen

Een derde coronagolf is niet meer af te wenden. Die vrees spreekt viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen uit in het Nederlands Dagblad.

"Als we eind volgende week niet lagere cijfers hebben dan nu, hebben we een groot probleem. ". Volgens hem is er sprake van "een wedstrijd: het vaccin tegen het virus. En het virus gaat die wedstrijd winnen". De zeer besmettelijke Britse variant maakt volgens Niesters inmiddels zo’n 90 procent uit van alle positieve tests.

Wat hem betreft is er maar één remedie: sneller vaccineren. "Ik hoor alleen maar geluiden dat er vaccins op de plank blijven liggen. (...) Er is nog steeds geen goede regie." Zo loopt het vaccineren van ouderen en gehandicapten in zorginstellingen trager dan de bedoeling is.

Als de besmettingscijfers zich blijven ontwikkelen zoals nu, is een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames "een kwestie van tijd", zegt Niesters. Hij waarschuwt daarom voor verdere versoepelingen, zeker nu de meeste scholen open zijn.

© ANP 2021