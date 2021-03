Opnieuw ruim 12.000 nieuwe besmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn voor de tweede dag op rij ruim 12. 000 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld. In de afgelopen 24 uur werden er 12.



674 nieuwe gevallen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM. In Duitsland is het bijna wekelijks het geval dat de cijfers in en vlak na het weekend betrekkelijk laag liggen en vervolgens snel oplopen naarmate de week vordert.

Zo meldde het RKI vrijdag 12.834 nieuwe gevallen. De dag daarvoor, op donderdag, ging het om ruim 14.000 besmettingen. Woensdag waren het er ruim 9000. Dat was meer dan een verdubbeling van het aantal van dinsdag.

In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen corona-infecties vastgesteld in Duitsland. Het dodental steeg volgens de cijfers van het RKI met 239 sterfgevallen tot 73.301.



