Bitcoin stijgt voor het eerst tot boven 60.000 dollar

De bitcoin is zaterdag voor het eerst tot boven de 60.000 dollar gestegen. Daarmee overtreft 's werelds bekendste digitale munt een eerder recordniveau van vorige maand.

De bitcoin profiteert van optimisme onder beleggers over digitale valuta en toenemende interesse van professionele investeerders in cryptomunten.

Volgens CoinMarketCap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, steeg de bitcoin met meer dan 6 procent tot 60.288 dollar. Later zakte de koers weer iets terug tot net onder de 60.000 dollar.

Het oude record werd op 21 februari aangetikt met een stand van meer dan 58.000 dollar. Na het bereiken van dat recordniveau ging de koers wel weer flink omlaag door zorgen of de waarde van de cryptomunt niet te sterk was opgelopen. Maar inmiddels is dus weer een nieuwe opmars ingezet.



Over het afgelopen jaar is de waarde van de bitcoin met meer dan 1000 procent gestegen. Zo kocht de maker van elektrische auto's Tesla eerder dit jaar voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins en zei het bedrijf digitale munten te gaan accepteren als betalingsmiddel voor auto's en andere producten.

Daarnaast liet Tesla-topman Elon Musk zich op sociale media geregeld positief uit over digitale munten. De totale marktwaarde van alle bitcoins ligt nu op meer dan 1000 miljard dollar.



Coronasteunpakket

Kenners zeggen dat de koers van digitale munten ook een zetje krijgt van het coronasteunpakket van 1900 miljard dollar van de Amerikaanse president Joe Biden dat vorige week werd ondertekend. Daardoor zouden beleggers weer in meer speculatieve beleggingen zoals bitcoins durven te stappen. Analisten denken dat de waarde van de bitcoin nog veel verder kan stijgen.

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte de populairste cryptomunt ter wereld al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de 'cryptobubbel' hard uiteen en verloren de virtuele munten rap aan waarde.

© ANP 2021