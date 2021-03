Marokko verlengt vliegverbod tot 10 april

Marokko heeft het huidige vliegverbod van en naar zeven Europese landen met twee weken verlengd

Het betreft het vliegverkeer van en naar Nederland, België, Duitsland, Italië, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Luchtvaartmaatschappij Air Arabia heeft de maatregel aangekondigd op Twitter.

Marokko heeft begin maart de luchtverbindingen met Nederland, Duitsland, Zwitserland en Turkije opgeschort. Een week later werd ook het luchtverkeer met België en Italië aan banden gelegd. De reisbeperkingen kwamen bovenop het reeds bestaande vliegverbod met Denemarken, het Verenigde Koninkrijk, Australië, Brazilië, Ierland en Nieuw-Zeeland.

Aanvankelijk werden de vluchten voor een periode van twee weken opgeschort. De maatregel wordt nu verlengd tot 10 april en is bedoeld om verspreiding van het coronavirus af te remmen. Passagiers die via een derde land met het vliegtuig in Marokko aankomen, zullen ook niet worden toegelaten.



De autoriteiten in Marokko maken zich zorgen door de toename van het aantal besmettingsgevallen in Europa veroorzaakt door de nieuwe varianten van het coronavirus. Veel Europese landen lijken af te steven op een onvermijdelijke derde coronagolf.

Duitsland meldde zaterdag voor de tweede achtereenvolgende dag meer dan 12.000 nieuwe besmettingen. In Nederland zijn ruim 6.400 besmettingen vastgesteld, het gaat om het grootste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari.



Opgemerkt moet worden dat de Marokkaanse grenzen officieel gesloten zijn sinds het begin van de pandemie. De vluchten die Marokko momenteel met andere landen verbindt zijn onderworpen aan machtigingen die door de autoriteiten uitzonderlijk kunnen worden opgeschort, afhankelijk van de situatie.

In Marokko zijn sinds de uitbraak van het coronavirus zo'n 488.000 besmettingen vastgesteld, daarvan is meer dan 97% hersteld. Het land heeft meer dan 4,1 miljoen burgers ingeënt en bij 1,2 miljoen is inmiddels ook de tweede coronaprik toegediend.

Tot dusver zijn ruim 8.700 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

