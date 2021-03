Lijsttrekkers trekken handschoenen uit in Brabant

De handschoenen gingen uit bij het Debat van het Zuiden waar de lijsttrekkers van de zeven grootste partijen zaterdag de strijd aangingen.

De VVD spaarde toekomstig bondgenoot CDA alvast. In Den Bosch mochten Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) hun toekomstplannen voor Brabant openbaren.

Het leidde tot harde confrontaties tussen de lijsttrekkers. Ze onderbraken elkaar veelvuldig en vielen elkaar aan. Kaag richtte daarbij vaak haar pijlen op de VVD-voorman. Ploumen van de PvdA ging hard in tegen de coalitie.

De zeven leiders spraken aan de hand van stellingen over de woningnood, de landbouw en de economie. Daarbij werden de bekende standpunten uitgewisseld, maar gebeurde het een stuk scherper dan bij vorige debatten.



Forum voor Democratie

Kaag viel de VVD aan op de samenwerking met Forum voor Democratie in de provincie Noord-Brabant. De VVD heeft dat op landelijk niveau uitgesloten. "Principes zijn niet nationaal en alleen lokaal als het uitkomt", wierp Kaag Rutte voor de voeten. Volgens Rutte heeft zijn partij in Noord-Brabant geprobeerd een minderheidscollege te formeren, maar hield onder meer D66 de boot af.

Ploumen probeerde zich duidelijk te profileren als de felste leider van de linkse oppositie. Ze ageerde tegen de VVD, PVV, CDA en D66 omdat die tegen een motie hadden gestemd om huisjesmelkers harder aan te pakken.



De PvdA-voorvrouw viel Hoekstra aan op zijn landbouwstandpunt. Die laat volgens haar zijn "oren hangen" naar de radicale Farmers Defence Force, die Ploumen "dreigboeren" noemt. Ook viel ze hem aan omdat de partij samenwerkt met FVD in Noord-Brabant.

Veestapel

Volgens Hoekstra is halvering van de veestapel zoals linkse partijen willen niet nodig. Er moet ingezet worden op innovatie van de sector. Brabantse boeren houden 34 miljoen beesten. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen, aldus D66, PvdA, GroenLinks en SP.



Rutte kondigde vrijdag in Nieuwsuur aan in een nieuwe coalitie in elk geval het CDA te willen hebben. Er ging van zijn kant geen onvertogen woord richting Hoekstra, die ook opvallen mild was voor Rutte.

Er was een moment dat zes lijsttrekkers het eens waren en dat was in hun afwijzing van regeren met Wilders. Uit een peiling bleek dat bijna de helft van de Brabanders het ondemocratisch vindt dat de PVV op voorhand wordt uitgesloten.

Dat ligt aan de PVV zelf, vinden de andere partijen. "U plaatst zich zelf buiten de orde", zei Hoekstra tegen de PVV-voorman, daarbij verwijzend naar zijn anti-islamstandpunten.



