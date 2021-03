RIVM: Ruim 6000 nieuwe coronagevallen

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6012 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat zijn er 420 minder dan zaterdag toen er, na bijstelling, 6432 gevallen werden geconstateerd. Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar is sinds een paar dagen weer hoger. Er is nu een 7-daags gemiddelde van 5328.

Amsterdam telde zondag 265 nieuwe besmettingen, Rotterdam 253, Den Haag 150, Tilburg 98 en Utrecht 80.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen was zondag 24. In de afgelopen zeven dagen werden 238 sterfgevallen geregistreerd. In de week ervoor waren het er 270. Bij het begin van de vaccinatiecampagne in januari kwamen er gemiddeld ongeveer 100 meldingen van sterfgevallen per dag.



Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 16.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.

