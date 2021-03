Bloedigste protesten sinds begin coup Myanmar: tientallen doden

Zeker 38 mensen zijn gedood en 50 gewond geraakt tijdens de meest recente demonstraties tegen de militaire staatsgreep van 1 februari in Myanmar.

Eerder was nog sprake van 15 dodelijke slachtoffers. De staatstelevisie spreekt van de bloedigste protesten sinds de coup vorige maand.

Veiligheidstroepen openden het vuur op demonstranten in de wijk Hlaingthaya, een arme buitenwijk van Yangon waar migranten uit het hele land wonen, aldus binnenlandse media. Nieuwsdienst Myanmar Now zei dat ten minste 14 demonstranten waren gedood, volgens het plaatselijke ziekenhuis was onder de doden ook een reddingswerker.

Zondag gingen in Myanmar weer tienduizenden demonstranten de straat op. China heeft Myanmar opgeroepen een eind te maken aan het geweld. De Chinese ambassade riep Myanmar ook op zijn eigendommen en burgers te beschermen, nadat twee door China gefinancierde kledingfabrieken in brand waren gestoken door onbekenden. Daarbij zou volgens China ook geplunderd zijn en zijn er gewonden gevallen.



Staat van beleg

De militaire machthebbers kondigden zondagavond (lokale tijd) de staat van beleg af in twee wijken in Yangon, aldus de staatstelevisie. Het gaat om Hlaingthaya en Shwepyitha. Volgens de junta is dat nodig om de veiligheid te garanderen en de rechtsstaat te verzekeren.

Regeringsleider Aung San Suu Kyi zit al weken vast. Het leger arresteerde haar toen het begin februari de macht greep. De 75-jarige politica wordt vervolgd voor allerlei strafbare feiten, waaronder het bezit van illegaal geïmporteerde walkietalkies en het overtreden van coronaregels.

Het leger beweerde donderdag dat ze ook 600.000 dollar aan steekpenningen en meer dan 10 kilo aan goud heeft ontvangen. Haar advocaat noemde de beschuldigingen tegen de Nobelprijswinnares lachwekkend.

