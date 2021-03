Lareb: tien meldingen mogelijke trombose na AstraZeneca-vaccin

algemeen 15 mrt 9:59

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tien meldingen ontvangen over het AstraZeneca-vaccin, "waarbij mogelijk trombose- of embolievorming een rol hebben gespeeld".

Lareb heeft echter nog geen meldingen binnengekregen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. In Denemarken en Noorwegen kwamen wel meldingen binnen van deze ernstige bijwerkingen. Daardoor werd besloten om tijdelijk te pauzeren met prikken van AstraZeneca. "Lareb heeft tot nu toe geen meldingen gezien met dit specifieke beeld", aldus de organisatie. De tien meldingen die het bijwerkingencentrum ontving worden verder onderzocht. "En waar nodig wordt meer informatie opgevraagd om het beeld vollediger te krijgen". © ANP 2021