Bondscoach Van de Looi: Ihattaren heeft veel concurrentie, ik moet keuzes maken

Het was voor Erwin van de Looi geen makkelijke keuze Mohamed Ihattaren niet te selecteren voor het komende Europees kampioenschap met Jong Oranje.

"Hij zat niet voor niets in de voorselectie. We hebben een korte voorbereidingstijd. Zondag en maandag stromen de spelers binnen en dan moeten we er direct staan", aldus de bondscoach.

"Ihattaren heeft nog niet meegedaan bij Jong Oranje. Op zijn positie is er bovendien veel concurrentie. Met Noa Lang, Ferdi Kadioglu, Dani de Wit, Cody Gakpo en Javairô Dilrosun zijn we sterk vertegenwoordigd en ook Justin Kluivert zou daar nog kunnen spelen", vervolgde Van de Looi. "Mo is een talentvolle speler, maar ik moet keuzes maken."

Van de Looi sprak afgelopen weekeinde met PSV-trainer Roger Schmidt. Vorige week donderdag had bondscoach Frank de Boer ook een ontmoeting met de coach van de Eindhovenaren.

Van de Looi: "De gesprekken met de clubtrainers zijn niet bepalend, uiteindelijk bepaal ik wie ik selecteer."

© ANP 2021