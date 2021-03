Azarkan: Ik cancelde Nieuwsuur met reden, Geert wilde gewoon niet

Lijsttrekker Farid Azarkan reageerde maandagochtend in de ochtendshow Early Birds op SLAM! op de uitzending van Zondag Met Lubach.

Daarin werden Azarkan en PVV-leider Geert Wilders in een cover van Empire State of Mind scherp bekritiseerd omdat zij op het laatste moment niet naar Nieuwsuur gingen voor een kritisch gesprek.

Azarkan moest erg lachen om de rap. "Maar Wilders wilde echt niet komen, ik was verhinderd", stelde de lijsttrekker van DENK. "Ik had toen aan het begin echt een aantal klachten. Ik heb daarna alle optredens gedaan waar ik voor uitgenodigd was."

Wilders zegde de uitzending van Nieuwsuur naar eigen zeggen af omdat hij zich moest voorbereiden op een debat met premier Mark Rutte. Rutte bood aan om op de avond van het debat ook naar Nieuwsuur te gaan. Wilders zou dan later die week op de avond van Rutte aanschuiven bij het programma en zich nog even goed kunnen voorbereiden.



Arjen Lubach en Sosha Duysker doen het maandag online goed met hun rap uit Zondag met Lubach. Het nummer was maandagochtend al meer dan 200.000 keer bekeken via de Twitter-account van het programma. Op YouTube was de clip meer dan 85.000 keer bekeken.

In het programma zelf zagen ruim 1,7 miljoen kijkers de ode aan Nieuwsuur en journalisten Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars.

