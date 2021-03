Justitie in Italië neemt partij AstraZeneca-vaccins in beslag

buitenland 15 mrt 15:20

Justitie in de Noord-Italiaanse regio Piedmont heeft een partij van bijna 400. 000 vaccins van AstraZeneca in beslag genomen in een onderzoek naar de dood van een man.

De 57-jarige muziekleraar Sandro Tognatti overleed in het weekend slechts enkele uren nadat hij was ingeënt. Het is niet opgehelderd waarom en daarom is justitie tot de inbeslagname overgegaan. De regio Piedmont heeft het gebruik van het coronavaccin zondag stilgelegd. Denemarken, Ierland, Nederland, Noorwegen, IJsland en Duitsland hebben dat ook gedaan. Ook in Marokko wordt het Oxford-vaccin van AstraZeneca toegediend tijdens de landelijke vaccinatiecampagne, het gaat daar om het Covishield-vaccin dat onder licentie van het Brits/Zweedse AstraZenaca wordt gefabriceerd door het India Serum Institute (ISI). Tot dusver hebben autoriteiten in Marokko geen maatregelen aangekondigd.

Op Sicilië werden afgelopen week al kleinere partijen van het vaccin in beslag genomen in een afzonderlijk onderzoek naar twee sterfgevallen kort na een vaccinatie. De inbeslagnames vormen een grote tegenslag voor de vaccinatiecampagnes in het Zuid-Europese land. © ANP 2021