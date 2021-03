Meer jongeren met betalingsproblemen door corona

Bij jongeren tot 25 jaar zijn de betalingsproblemen in het coronajaar 2020 gestegen. Dat meldt de Stichting BKR in haar Kredietbarometer.

Eind 2019 hadden ruim 32.000 jongeren problemen met betalen, eind 2020 waren dit er ruim 34. 000. Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR, zegt dat het belangrijk is dat er oog is voor de groeiende groep jongeren met betalingsproblemen.

"Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, een vaak forse studieschuld, de werkloosheid onder jongeren neemt toe en zij worstelen met hun onzekere (financiële) positie." Zijn stichting verzamelt en beheert alle kredietgegevens in Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder al dat het aantal werkloze jongeren is toegenomen. Ook de groep jongeren die niet naar een baan zocht of beschikbaar was voor de arbeidsmarkt nam toe. Veel jongeren werken in de horeca of hebben tijdelijke contracten. Door de pandemie moest de horeca sluiten en werden tijdelijke contracten vaak niet verlengd.



Toekomst

Uit de barometer van het BKR blijkt verder dat sinds de start van de coronapandemie het aantal mensen dat in de schulden zit is afgenomen. Het aantal mensen met betalingsproblemen daalde van ongeveer 695.000 eind 2019 naar ruim 657.000 eind 2020.

Mensen tussen de 41 tot en met 50 jaar hebben nog altijd de meeste betalingsproblemen. Eind 2020 hadden ruim 160.000 mensen in deze leeftijdscategorie een betalingsprobleem. Dit was ook zo eind 2019.



Wel waarschuwt Van den Bosch voor meer mensen met betalingsproblemen in de toekomst, omdat de daling volgens hem te maken heeft met de steunmaatregelen van de overheid. "Daarbij zijn veel kredietaanbieders, zoals banken, op dit moment coulanter dan normaal en er zijn veel preventieve betalingsregelingen getroffen", aldus Van den Bosch.

Volgens de stichting heeft iemand een betalingsprobleem als deze persoon een bepaalde periode achterloopt met betalen en de kredietaanbieder deze schuld bij BKR heeft gemeld. Ook is er sprake van een betalingsprobleem als er een aflossingsregeling is afgesproken, iemand bijvoorbeeld 250 euro of meer schuld heeft of gebruik maakt van schuldhulp.

© ANP 2021