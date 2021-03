Amnesty wil onderzoek OM naar politiegeweld Malieveld

Amnesty International roept het Openbaar Ministerie en de Haagse burgemeester Jan van Zanen op onderzoek te doen naar het optreden van de politie zondag op het Malieveld.

Beelden van het optreden wijzen op disproportioneel politiegeweld, zegt een woordvoerder. "Meerdere agenten sloegen mensen met de wapenstok op het hoofd. Levensgevaarlijk en vrijwel nooit te rechtvaardigen", stelt Amnesty op sociale media.

Ook de inzet van politiehonden roept vraagtekens op. "Veel honden laten niet los op commando. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen. De drempel om een hond in te zetten ligt te laag", aldus Amnesty op Twitter.

Tijdens de demonstratie van Nederland in Verzet, tegen de coronamaatregelen, raakten twee demonstranten gewond nadat politiehonden tegen hen waren ingezet omdat zij weigerden te vertrekken. Er werd ook een waarschuwingsschot gelost door een politieagent. Dat gebeurde toen een hondengeleider belaagd werd door demonstranten tijdens een charge. Zijn hond werd geschopt en zelf werd hij belaagd door een vechthond. Daarop werd het schot gelost, maakte de politie eerder bekend.



Politiehonden

Amnesty vraagt zich af of de politie voldoende heeft gedaan om escalatie te voorkomen. Ook wil Amnesty in het onderzoek antwoord op de vraag wat gemeenten en politie bij een volgende demonstratie anders kunnen doen. De inzet van politiehonden roept vraagtekens op. "Politiehonden werden ingezet, ook bij aanhoudingen van mensen die al op de grond lagen."

Een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie zegt dat Amnesty al een jaar of vier demonstraties tegen het licht houdt, van Black Lives Matter tot Pegida en Kick Out Zwarte Piet. "We hebben het vermoeden dat het demonstratierecht onder druk staat.



We hebben de beelden van de demonstratie in Den Haag bekeken. Dit gaat wel ver, daarom dringen we aan op een onderzoek door het OM en de burgemeester. We veroordelen het politiegeweld nog niet, maar de beelden wijzen op disproportioneel politiegeweld.".

Dat een demonstrant een vechthond had meegenomen naar het Malieveld vindt de woordvoerder van Amnesty hier los van staan. "De politie heeft een andere verantwoordelijkheid en heeft namens de Staat een geweldsmonopolie. Als burgers zich tijdens een demonstratie misdragen, zal het OM dan daar strafrechtelijk tegen kunnen optreden."

