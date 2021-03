Frankrijk: Algerijnse demonstranten belagen echtgenote Algerijnse ambassadeur (video)

Bij een protest van Algerijnse demonstranten in de Franse hoofdstad werd vrijdag de vrouw van de Algerijnse ambassadeur in Frankrijk belaagd.

Beelden van het incident gaan rond op sociale netwerken. De groep demonstranten wachtte de vrouw op bij de ingang van het hotel waar ze verbleef.

Bij aankomst in het hotel probeerden enkele demonstranten haar de toegang tot het hotel te blokkeren. Anderen scandeerden opmerkingen als "nep president" en "moorddadig regime" en beweerden onder meer dat de Algerijnse autoriteiten geld en natuurlijke rijkdommen van het Algerijnse volk steelt.

In Algerije is het al geruime tijd onrustig. Sinds de tweede verjaardag van de volksopstand op 22 februari hebben Hirak-demonstranten de protesten in Algerije wekelijks hervat op vrijdag. De protesten werden een jaar geleden aan banden gelegd toen het coronavirus in het land uitbrak. Ook vrijdag kwamen in meerdere steden in Algerije grote groepen mensen bijeen om te protesteren tegen het bewind van president Abdelmadjid Tebboune. Hij kwam als oud-premier in 2019 aan de macht als opvolger van Abdelaziz Bouteflika. Die werd na protesten van Hirak aan de kant geschoven, en er kwamen verkiezingen.



Er kwam van waarnemers echter forse kritiek op het verloop van die verkiezingen. Zo waren de erkende kandidaten allemaal oude getrouwen van het regime. De oppositie kreeg geen kans.

In een poging de protesten de kop in te drukken besloot Tebboune eind februari om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Het parlement werd ontbonden en zijn regering herschikt. Hij zegt daarbij plaats te willen vrijmaken voor jongere regeringsleden.

Tegelijk liet hij ook weten gratie te verlenen aan een zestigtal leden van Hirak. Tebboune zegt dat zij bij hebben gedragen aan "de redding van het land". De handreiking bleek echter onvoldoende en de protesten worden steeds heviger.

