'Israël doneerde coronavaccin aan Algerije' (video)

Israël heeft vorige week een lading coronavaccins gedoneerd aan Algerije

Dat meldt nieuwszender i24news. Naar verluidt zat de lading vaccins aan boord van de eerste directe vlucht die vorige week plaatsvond tussen Tel Aviv en Algiers.

De Israëlische donatie zou deel uitmaken van de Israëlische diplomatie en poogt de Joodse staat met de handreiking de betrekkingen tussen Israël en Algerije te normaliseren.

De televisiezender benadrukte dat de vaccinatiecampagne in Algerije verre van succesvol verloopt. Het doel om in 2021 meer dan 70% van de bevolking te vaccineren lijkt in het huidige tempo onhaalbaar.



Het nieuws over de eerste directe vlucht uit Israël zorgde vorige week voor ophef op sociale netwerken en zette vraagtekens bij het anti-normalisatie standpunt van Algiers.

Sinds de verzoening met Israël heeft Marokko veel kritiek gehad van buurland Algerije. Het anti-Marokko sentiment van de regering van president Abdelmadjid Tebboune is kenmerkend geweest voor het Algerijnse politieke discours en was begin deze maand het belangrijkste argument van Algerije om Marokko uit de Arabische Maghreb Unie (UMA) te houden.

