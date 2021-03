Marokko heeft 1,7 miljard DH uitgegeven aan coronavaccins

De aankoop van vaccins tegen het coronavirus heeft de Marokkaanse staats tot dusver 1,7 miljard DH (€ 158 miljoen) gekost.

Dat blijkt uit de laatste nota van het Ministerie van Financiën. Het bedrag werd betaald vanuit het coronafonds.

Marokko heeft zo'n 66 miljoen coronavaccins besteld. Het gaat om 25 miljoen doses van Oxford/AstraZeneca, 40 miljoen doses van het Chinese Sinopharm en recentelijke een miljoen van het Russische middel Sputnik-V.

Door mee te doen met de klinische proef vorig jaar hoopte het zorgministerie voorrang te krijgen bij de levering van het Chinese vaccin. Van de 40 miljoen vaccins die Marokko bij de Chinese staatsfarmaceut heeft besteld zijn er slechts 2,5 miljoen ontvangen.



Als gevolg van de vertraagde leveringen heeft het parlement vorige week de drie betrokken ministers om tekst en uitleg gevraagd. Ministers Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid), Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) en Moulay Hafid Elalamy (Handel en Industrie) zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de overeenkomsten met China.

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko was eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 4,2 miljoen inentingen, daarvan heeft meer dan 1,7 miljoen inmiddels ook de tweede en tevens laatste coronaprik ontvangen. De verloop en het tempo van de vaccinatiecampagne lijkt nu af te hangen van de beschikbaarheid van het vaccin.



Tot dusver heeft Marokko in totaal slechts 8,5 miljoen doses ontvangen, waarmee het land 4,25 miljoen burgers kan inenten.

Met de recente goedkeuring van zowel het Russische middel als het coronavaccin van Johnson & Johnson hoopt de regering op korte termijn meer vaccins veilig te stellen en de vaccinatiecampagne te diversifiëren.

