Leger Algerije: boeren in Oost-Marokko moeten vóór 18 maart weg

De lokale bevolking in het Oost-Marokkaanse Figuig heeft van het Algerijnse leger het bericht ontvangen dat ze hun boerderijen in El Arja moeten evacueren.

Algerije claim het grondgebied van de boerderijen en heeft de groep Marokkaanse boeren opgeroepen het gebied vóór 18 maart te evacueren.

Het opmerkelijke verzoek zorgt voor paniek en verwarring bij de boeren nabij de Marokkaans-Algerijnse grens. Beelden van protesterende inwoners van Figuig gaan rond op sociale netwerken.

Veel van de boeren zijn al decennialang actief in de regio en reageerden geschokt toen Algerijnse soldaten ze informeerden over de evacuatieplicht. De boeren hebben de Marokkaanse regering om opheldering gevraagd. Rabat heeft nog niet gereageerd op het Algerijnse evacuatieverzoek.



Uit protest tegen het ultimatum van Algerije organiseerde een groep boerderijeigenaren dit weekend een sit-in; ze droegen spandoeken en scandeerden leuzen om hun ongenoegen te uiten over de eis van Algerije. "Ze willen ons land, ons levensonderhoud en onze voorouderlijke herinneringen van ons afpakken", klinkt het.​

Een verdrag over de bestaande grens tussen Algerije en Marokko geeft geen duidelijkheid over de status van de regio El Arja. Het verdrag dateert uit 1972 en werd in 1992 gepubliceerd in de officiële Staatscourant van Marokko.



Het incident vindt plaats te midden van toenemende spanningen tussen de twee buurlanden. De Algerijnse regering ondermijnt de territoriale integriteit van Marokko en blijft het separatistische Polisario steunen met geld en wapens.

Algerije mengde zich onlangs ook in binnenlandse aangelegenheden door zich openlijk afkeurend uit te spreken over de herstelde betrekkingen met Israël. De verzoening tussen Rabat en Tel Aviv was begin deze maand het belangrijkste argument van Algerije om Marokko uit de Arabische Maghreb Unie (UMA) te houden.



Ook is Algerije niet blij met de Marokkaanse legalisering van cannabis voor medicinaal gebruik. Volgens Algerije zou de legalisering leiden tot regionale instabiliteit. Ook beweert Algerije dat Marokko het land overspoelt met drugs.

In tussen is het in Algerije weer onrustig als gevolg van aanhoudende protsten van Hirak-activisten. Sinds de tweede verjaardag van de volksopstand op 22 februari hebben Hirak-demonstranten de protesten in Algerije wekelijks hervat op vrijdag. De protesten werden een jaar geleden aan banden gelegd toen het coronavirus in het land uitbrak.

In een poging de protesten de kop in te drukken besloot Tebboune eind februari om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Het parlement werd ontbonden en zijn regering herschikt. Tebboune zegt daarbij plaats te willen vrijmaken voor jongere regeringsleden.

