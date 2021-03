Duitse gezondheidsexpert: we staan op de flank van de derde golf

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland neemt weer snel toe. Het gaat om een toename van 20 procent in de afgelopen week, zegt een epidemioloog van gezondheidsinstituut RKI tegen de Duitse televisiezender ARD.

"We bevinden ons precies op de flank van de derde golf. Dat kan niet meer worden betwist", zei epidemioloog Dirk Brockmann. De medisch expert ziet een verband tussen de exponentiële groei van het aantal besmettingen en de versoepeling van coronamaatregelen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en leiders van deelstaten besloten eerder deze maand om de lockdown te verlengen, maar er was ook ruimte om sommige maatregelen te versoepelen. Wel kan worden ingegrepen via een soort noodremprocedure als het aantal besmettingen per 100.000 inwoners meerdere dagen op rij boven de 100 uitkomt.

AstraZeneca

Het aantal coronagevallen per 100.000 inwoners stond maandag op 83. Het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft gewaarschuwd dat medio april sprake kan zijn van 200 besmettingen per 100.000 inwoners. Die bezorgdheid hangt samen met de snelle verspreiding van de Britse variant van het virus, die als extra besmettelijk wordt gezien.



Duitsland stopte maandag tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca. Het ging om een voorzorgsmaatregel nadat meerdere meldingen waren binnengekomen over bloedstollingen bij gevaccineerde mensen. Ook Nederland heeft het vaccineren met het middel opgeschort.

Epidemioloog Brockmann benadrukte dat het belangrijk is om een goed beeld te geven van de risico's. Hij zei dat het risico op overlijden door corona vele malen hoger is dan de kans dat mensen sterven door ziekteverschijnselen die in verband worden gebracht met het AstraZeneca-vaccin.

