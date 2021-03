Zorgen in België over stijging ic-patiënten tot boven de 500

Het aantal Covid-19-patiënten in België dat op de intensivecareafdelingen ligt is weer boven de 500 gestegen.

Volgens de jongste cijfers van de Belgische gezondheidsautoriteiten liggen nu 2.112 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 503 op de ic's. Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen week met 14 procent gestegen tot dagelijks gemiddeld 167.

Het is elf weken geleden dat er meer dan 500 coronapatiënten op de ic-afdelingen in België lagen. "Ik maak mij zorgen" , schrijft viroloog Marc Van Ranst op Facebook. "De coronacijfers zijn, na 16 weken stabiliteit (weliswaar op een hoog niveau), niet goed aan het evolueren."

Ook het aantal nieuwe besmettingen nam vorige week toe: tussen 6 en 13 maart kwamen er per dag gemiddeld 2.844 bevestigde gevallen bij, een toename met 21 procent in vergelijking met de week ervoor.



Volgens Van Ranst is de stijging "bijna volledig te wijten aan de Britse variant. Die is gedurende deze 16 weken 'onder de waterlijn' aan een opmars bezig." Die variant is, schrijft de viroloog, "tegelijkertijd meer overdraagbaar en (en dat is zeldzaam) meer ziekteverwekkend".

Alleen het aantal nieuwe sterfgevallen blijft dalen. Vanaf 6 tot en met 12 maart ging het om gemiddeld meer dan 24 per dag, een daling met 9 procent.

