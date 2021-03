Action geeft shoppers maximaal 20 minuten de tijd

Winkelketen Action geeft klanten die een van de 395 winkels willen bezoeken maximaal 20 minuten de tijd om te winkelen.

De keten mag sinds dinsdag meer dan twee klanten per winkel ontvangen, als onderdeel van de verruiming van de coronamaatregelen die het kabinet eerder aankondigde.

Een veel gehoorde wens van klanten was om langer de tijd te krijgen om te winkelen. Daarop heeft Action de maximale tijd verhoogd. Action wil rijen bij de kassa's voorkomen en zal daarom maximaal 80 procent van de toegestane hoeveelheid klanten per vierkante meter binnenlaten.

Bij een winkel van 1000 vierkante meter winkeloppervlakte hanteert het bedrijf een maximum van 32 klanten die gelijktijdig binnen mogen zijn, bij een winkel van 800 vierkante meter is dat 26.



Een tijdslot reserveren kan uitsluitend via de website van Action en maximaal twee dagen vooruit. De winkelafspraak geldt voor 1 persoon. Kinderen tot twaalf jaar mogen mee als het echt niet anders kan. Verder gelden de gebruikelijke coronavoorwaarden zoals het dragen van een mondkapje en het desinfecteren van de handen bij binnenkomst. Tijdens het winkelbezoek is het niet mogelijk te ruilen of te retourneren.

Het online bestellen en afhalen van producten blijft bij Action naast winkelen op afspraak mogelijk.

