Vermeend verkrachtingsslachtoffer van Omar Radi spreekt zich uit

Hafsa Boutahar, het vermeende verkrachtingsslachtoffer van de gearresteerde journalist Omar Radi riep woensdag alle vrouwen op om over hun ervaringen te praten en te strijden voor gerechtigheid

Dat deed Boutahar tijdens een persconferentie die ze bijeen had geroepen met als doel haar verhaal te vertellen en zich uit te spreken over aantijgingen dat haar verkrachtingsverhaal verzonnen zou zijn.

Boutahar werkte samen met journalist Radi bij nieuwsdienst Le Desk en beschuldigde hem ervan haar in juli 2020 te hebben verkracht. De Marokkaanse politie arresteerde Omar Radi eind juli 2020 voor zijn vermeende betrokkenheid bij de verkrachtingszaak.

In aanloop naar de arrestatie werd Radi al in verband gebracht met spionageactiviteiten, de autoriteiten verdenken hem er van gelden te hebben aangenomen van buitenlandse inlichtingendiensten en werd meerdere keren opgeroepen voor verhoor.



De persconferentie is volgens Boutahar voornamelijk bedoeld om vrouwen aan te moedigen in hun strijd voor gerechtigheid, vrijheid en institutionele bescherming. Ze zei dat haar verklaring slechts van "symbolische" aard was en benadrukte dat ze zich niet in details zou uitlaten uit respect voor het lopende gerechtelijke onderzoek naar de verkrachtingszaak.

Op niet mis te verstane wijze veroordeelde ze het gebrek aan steun en solidariteit van mensenrechtenorganisaties en andere NGO's. Boutahar voerde aan dat marketingklets en persverklaringen die door de NGO's worden verkondigd "slechts woorden" zijn. Juist toen ze de NGO's nodig had voelde ze zich alleen en "onbeschermd".



De kritiek was voornamelijk gericht aan het adres van de Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten (AMDH). Ze beschuldigde de organisatie er van haar oorspronkelijk klacht te hebben gelekt. "Deze vereniging beweert mensenrechten te verdedigen, maar ik twijfel aan haar partijdigheid aangezien ze haar partij koos op het moment dat za mijn klacht lekten".

Boutahar weerlegde ook claims van collega-journalist Imad Stitou. Vlak na de persconferentie zei Stitou "gechoqueerd" te zijn door de aanwezigheid van de Nationale Unie van Marokkaanse Pers. Stitou voerde aan dat het persorgaan neutraal zou moeten zijn en de persconferentie links had moeten laten liggen. Stitou werkte samen met Radi en Boutahar.



Boutahar beweerde eerder dat de vermeende verkrachting plaatsvond onder toezicht van Stitou.

Twijfelachtige timing

Boutahar zegt voornamelijk kritiek te ontvangen over de timing van de verkrachtingszaak. De verkrachtingsaantijging kwam op het moment dat Radi door de autoriteiten werd onderzocht wegens spionage en voor het ondermijnen van de binnenlandse veiligheid.



Critici van Rabat beschuldigden Boutahar er van samen te werken met de staat om een collega-journalist veroordeeld te krijgen. Boutahar zegt daarover dat aangifte had gedaan een week nadat de vermeende verkrachting plaatsvond. "Het incident gebeurde, en ik deed wat ik moest doen," zei ze. Boutahar beweert dat Radi haar had verkracht in het huis van haar leidinggevende.

De leidinggevende had in zijn woning werkplekken gecreëerd zodat een aantal journalisten verder konden werken tijdens de lockdown. "Ik had geen reden om me onveilig te voelen bij vrienden. We waren collega's, het huis was vol, met kinderen, huishoudelijk personeel, familieleden. Waarom zou ik bang zijn voor Omar Radi?", zei Boutahar.



Radi heeft altijd ontkend zijn collega te hebben verkracht en beweerde dat Boutahar had ingestemd met de seksuele relatie. Ook zou het niet de eerste keer zijn geweest dat de twee seks hadden.

"Ik en de klaagster waren het volledig eens over deze relatie", zei Radi vorig jaar. Hij ontkende ook enige betrokkenheid bij het ontvangen van geld van een "buitenlandse inlichtingendiensten".



Amnesty International

Het spionageonderzoek naar Radi werd geopend na de publicatie van een rapport van Amnesty International. De mensenrechten-NGO beweerde dat de telefoon van Radi door Marokkaanse autoriteiten werd bespioneerd met Israëlische software.



De autoriteiten hebben de aantijgingen ontkend en eisten dat Amnesty bewijs verstrekt voor de "ernstige en tendentieuze beschuldigingen".

Amnesty heeft echter daarna geen materieel bewijs kunnen leveren, ook reageerde de NGO niet op vragen van de Marokkaanse pers.

