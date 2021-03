RIVM meldt sterkste stijging coronabesmettingen sinds december

Het aantal geregistreerde positieve coronatesten is afgelopen week met bijna een kwart (24 procent) toegenomen.

Het is de grootste procentuele stijging in een week tijd die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dit jaar heeft gemeld.

De vorige keer dat het weekcijfer nog scherper omhoog was gegaan, was in de rapportage van 15 december. Die dag ging de strenge lockdown in. "De situatie blijft zorgelijk", concludeert het RIVM. Van vorige week dinsdagochtend tot aan deze dinsdagochtend registreerde het instituut 39.527 nieuwe besmettingen.

De stijging volgt op diverse versoepelingen van de coronamaatregelen. Middelbare scholieren gaan sinds 1 maart weer een deel van de tijd fysiek naar school.



Twee dagen daarna mochten ook mensen in de meeste contactberoepen weer aan het werk. Dat zijn onder meer kappers, masseurs, schoonheidsspecialisten, aanbieders van alternatieve geneeswijzen als acupunctuur of osteopathie en bijvoorbeeld ook rij-instructeurs. Ook de mogelijkheden om samen buiten sporten werden verruimd.

Premier Mark Rutte erkende tijdens de persconferentie waarin hij de versoepelingen aankondigde dat het kabinet bereid is "iets meer risico" te nemen. Dat moest wel "beperkt en weloverwogen". "We doen hiermee iets heel spannends", zei Rutte. Hij benadrukte dat het onderwijs open moet blijven, maar waarschuwde ook: "Als over een paar weken de cijfers onverhoopt weer door het dak gaan, liggen alle andere opties van aanscherping wel weer op tafel."



Ziekenhuis

Volgens de wekelijkse update zijn afgelopen week 1234 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, van wie 268 op de intensive care. Die cijfers zijn vergelijkbaar met die van een week eerder. Het RIVM registreerde 204 sterfgevallen van mensen die leden aan Covid-19. Dat zijn er minder dan een week eerder, toen het instituut 269 overlijdens meldde.

Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD, nam flink toe met 28 procent. Kinderen tot en met 12 jaar werden het vaakst getest, maar kregen ook het vaakst een negatieve uitslag. Slechts zo’n 5 procent van de geteste kinderen droeg het virus daadwerkelijk bij zich.



Reproductiegetal

Zoals minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al bekendmaakte, is het zogeheten reproductiegetal iets gestegen, tot 1,06. Dat betekent dat 100 besmette mensen op hun beurt 106 anderen aansteken. Het cijfer is gebaseerd op de situatie van 1 maart.

De Britse variant van het virus is nu veruit de meest voorkomende in Nederland. De gemuteerde, extra besmettelijke virusvariant was volgens steekproeven in de laatste week van februari goed voor driekwart van alle besmettingen.

