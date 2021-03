België heeft zes gevallen van bloedstollingen na AstraZenecaprik

Er zijn in België zes gevallen bij de autoriteiten bekend van problemen met bloedstollingen na inenting met het AstraZeneca-vaccin.

Dat staat op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Deze gevallen werden recent gemeld nadat bezorgdheid was geuit in de verschillende EU-landen, hoewel ze optraden vóór de recente media-aandacht, aldus het FAGG. België heeft de vaccinatiecampagne met de prikken van de Brits-Zweedse farmaceut anders dan veel andere EU-landen waaronder Nederland niet tijdelijk stilgelegd uit zorgen om bloedstolsels.

Het FAGG schrijft dat "jaarlijks vele duizenden mensen in de EU om verschillende redenen bloedstolsels ontwikkelen". Het aantal gevallen van bloedstolsels bij gevaccineerden lijkt in het algemeen niet hoger te zijn dan bij de bevolking in het algemeen, aldus het agentschap. "Tot nu toe zijn er in België zes gevallen van trombo-embolische voorvallen en andere met bloedstolsels verband houdende aandoeningen die na AstraZeneca-vaccinatie zijn gemeld".



Het FAGG blijft er vooralsnog bij dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca bij de preventie van Covid-19, met het bijbehorende risico van ziekenhuisopname en overlijden, opwegen tegen de risico's van bijwerkingen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA analyseert de kwestie momenteel.

© ANP 2021